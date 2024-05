Dortmund-PSG ‍: Mbappé hanté par Lionel Messi ‍?

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

A l'heure où les matchs européens valent de l'or, Kylian Mbappé se sait attendu contre le Borussia Dortmund. Sa fin de saison et même sa course pour le Ballon d'Or se jouent en partie là-dessus.

C’est la fête du travail en France en ce 1er mai et Kylian Mbappé espère bien vivre « une journée au boulot » avec le PSG à Dortmund. Cette phrase qu’il avait lâchée il y a un an lors d’une large victoire au Vélodrome contre l’OM est restée célèbre et démontre que l’attaquant français a un appétit d’ogre quand il s’agit de disputer les matchs qui comptent. Et celui de ce mardi fait partie de ses grands objectifs de la saison, alors que le PSG se retrouve en demi-finale de la Ligue des Champions face à la surprise que représente le Borussia Dortmund. Un club déjà affronté et battu au total des deux matchs en phase de poule, ce qui ne fait qu’augmenter son statut de favori avant cette double confrontation. L’occasion est parfaite pour permettre à Kylian Mbappé de briller, et au club parisien de se retrouver en finale de la Ligue des Champions alors que les joueurs qui devaient emmener Paris à ce niveau comme Lionel Messi et Neymar, sont partis.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Mais pour l’attaquant du PSG, l’occasion est aussi belle de marquer les esprits en vue du Ballon d’Or qui sera attribué à l’issue de cette saison 2023-2024. Insatiable buteur en Ligue 1, Kylian Mbappé sait qu’il empile les réalisations sans vraiment épater l’Europe à ce niveau. En Ligue des Champions, avec 8 réalisations, il est déjà au niveau du meilleur buteur de la compétition, Harry Kane qui vient d’augmenter son total mardi soir contre le Real Madrid. Mais surtout, Jude Bellingham est moins bien en cette deuxième partie de saison, à l’image de sa sortie en cours de match contre le Bayern, et Erling Haaland est déjà éliminé en plus de ne pas participer au prochain Euro. La voie royale pour le prochain Ballon d’Or ?

Lionel Messi ou Vinicius Junior sacrés ?

Pas si vite, car selon le « power ranking », un classement virtuel qui donne le ton sur le classement individuel des joueurs de football, si Kylian Mbappé est bien le mieux placé pour recevoir le Ballon d’Or, plusieurs concurrents sont encore en lice. C’est le cas de Vinicius Junior, qui marque des points avec le Real Madrid et sera le leader du Brésil à la Copa America. Mais dans ce Top5 des candidats, on trouve toujours à la dernière place de ce classement un certain Lionel Messi, qui semble un candidat à cette récompense tant qu’il sera en état ce jouer. Actuellement, il marche sur la MLS avec la première place de son équipe, qui était dernière du classement l’an dernier avant sa signature. Il en est bien sûr le meilleur buteur mais aussi le 5e meilleur passeur, avec un titre de joueur de la saison qui lui tend déjà les bras. En plus de cela, il sera avec l’Argentine à la Copa America, et pourrait de nouveau être candidat au Ballon d’Or en cas de double succès, avec son club et avec son pays. De quoi hanter Kylian Mbappé, qui rêve d’un départ triomphant avec le PSG, mais sait que s’il ne frappe pas très fort avec Paris et la France cet été à l’Euro, son ancien coéquipier déjà lauréat du trophée à huit reprises, pourra avoir son mot à dire.