Mbappé donne le Ballon d'Or à Vinicius Jr

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Vinicius Junior a encore réalisé un grand match ce mercredi en demi-finale retour de Ligue des Champions face au Bayern Munich (2-1). Cela devient une habitude pour l’international brésilien, qui verra Kylian Mbappé débarquer à son poste la saison prochaine au Real Madrid.

24 heures après la prestation fantomatique de Kylian Mbappé contre le Borussia Dortmund avec le Paris Saint-Germain, Vinicius Junior était attendu au tournant à l’occasion de l’autre demi-finale retour de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Bayern Munich. Comme à son habitude, l’ailier gauche brésilien n’a pas déçu. Remuant, très juste techniquement et à l’origine du premier but inscrit par Joselu avec cette frappe repoussée par Neuer, Vinicius a confirmé son statut. L’attaquant du Real Madrid est indéniablement l’un des meilleurs joueurs en Ligue des Champions sur les deux dernières saisons.

Ce n’est pas Walid Acherchour qui va dire le contraire puisque selon le consultant de Winamax et de RMC, le Brésilien est un cran au-dessus d’un certain Kylian Mbappé par exemple, si l’on doit s’amuser à comparer les deux attaquants, qui seront coéquipiers dans la capitale espagnole la saison prochaine. « Story telling désastreux pour Mbappé cette semaine alors qu’il aurait pu être extraordinaire. Il va rejoindre peut-être un club qui va faire LDC-Liga avec un Joselu qui met un doublé. J’espère que les médias français ont vu la performance de Vinicius aller-retour avec un Bellingham diminué ou absent, un Rodrygo qui s’est éteint et très peu de présence dans la surface » a publié le chroniqueur avant de poursuivre.

Walid Acherchour est fan de Vinicius

« Juste pour voir la différence d’exigence et les excuses qu’on a pu donner à Mbappé. La double confrontation de Vinicius Jr est une double confrontation d’un meilleur joueur du monde. Un joueur impactant qui demande le ballon constamment, qui fait la différence qu’importe le contexte du match où son positionnement, qui harangue ses partenaires et les supporters » a publié le chroniqueur, tout simplement épaté par le niveau atteint par Vinicius Junior au Real Madrid. Pour Kylian Mbappé, le défi de s’imposer dans une équipe ou il ne sera finalement pas la plus grande star s’annonce plus important que prévu. Car à Madrid, le patron se nomme bel et bien Vinicius Junior et il faudra un très grand Mbappé pour que cela change.