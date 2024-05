Mbappé dit oui au duel le plus fou de l'histoire

Dans : Kylian Mbappé.

Considéré comme le joueur le plus rapide sur la planète football en ce moment, Kylian Mbappé ferait-il le poids face à un cador du sprint comme Usain Bolt ? Une réponse pourrait bientôt tomber.

Même s’il a maintenant de la concurrence pour le statut de joueur le plus rapide du monde, avec des cracks comme Karim Adeyemi, Ousmane Dembélé ou Rafael Leao, Kylian Mbappé reste quand même le deuxième joueur le plus rapide de l’histoire du foot. Flashé à 38 km/h il y a quelques saisons en Ligue 1, l’attaquant parisien se situe juste derrière Cristiano Ronaldo, contrôlé à une vitesse de 38,6 km/h au Real Madrid. Mais alors que donnerait Mbappé sur une course de 100 mètres ? D’après la BBC, le capitaine de l’équipe de France avait effectué un 100 mètres en 10,9 secondes lors du match du PSG face à la Real Sociedad en Ligue des Champions en début d’année 2024. Une marque bien loin du chrono record de 9,58 secondes, mais effectuée en crampons, sur une pelouse, avec des adversaires et un ballon en jeu.

En mode athlète, Mbappé serait-il capable de rivaliser avec la légende Usain Bolt ? En mars dernier, Bolt avait déclaré : « J’aurais aimé concourir avec Mbappé lorsque j’étais à mon meilleur niveau, pour voir à quel point il aurait été proche. Il faudrait qu’il puisse courir le 100 m un jour, pour que je puisse voir son temps ». Relancé sur un éventuel duel avec l’octuple champion olympique par une journaliste de Brut, qui a expliqué que Bolt lui avait dit que Mbappé n’avait aucune chance contre lui sur 100 mètres, le champion du monde 2018 a accepté le défi.

« Aucune chance contre lui sur un 100 mètres ? Je le pense aussi ! Maintenant, ça fait plaisir et pourquoi pas, un jour, si on a tous les deux le temps, faire quelque chose de sympa. Mais je n’attends pas grand-chose du résultat. En tout cas, de savoir que j’inspire une personne comme ça, c’est vraiment gratifiant. Je pense qu’il a inspiré un peu tout le monde aussi et que chacun de vous dans cette pièce s’est déjà levé au milieu de la nuit pour voir une de ses courses. C’est réciproque ! Mais j’ai commencé avant lui à l’admirer », a lancé Mbappé devant la presse, en marge de l’événement « Victory Mode » organisé par Nike et sa fondation Inspired By KM. Quoi qu'il en soit, Mbappé a probablement plus de chances d'être à la hauteur sur 100 mètres que Bolt dans le foot, le sprinteur jamaïcain ayant, pour rappel, raté son éphémère reconversion dans le ballon rond en Norvège ou en Australie.