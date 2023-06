Zaha déchire l’offre saoudienne, l’OM et le PSG jubilent

En fin de contrat avec Crystal Palace et suivi par l’OM et le PSG, Wilfried Zaha a refusé une offre colossale de l’Arabie Saoudite.

Après les signatures de Cristiano Ronaldo ou encore de Karim Benzema, l’Arabie Saoudite n’est pas rassasiée et entend bien mettre le grappin sur plusieurs autres stars du monde du football cet été. Steven Gerrard devrait rejoindre l’Arabie Saoudite, au même titre que Ngolo Kanté alors que Romelu Lukaku est également dans le viseur des Saoudiens. Wilfried Zaha a également reçu une offre colossale de la part d’Al-Nassr, qui lui proposait 30 millions d’euros par an.

