OL ‍: Lacazette et le désert, la stat fait mal

Officiellement maintenu en Ligue 1 après une incroyable remontée au classement, l’Olympique Lyonnais a pu s’appuyer sur l’efficacité de son capitaine Alexandre Lacazette. Le problème pour les Gones, c’est que leur attaquant a été le seul capable de marquer régulièrement cette saison.

L’Olympique Lyonnais pourrait bien réaliser un double exploit cette saison. Le premier est acté puisque les hommes de Pierre Sage, avec 13 points d’avance sur le barragiste Le Havre à quatre journées de la fin, se sont officiellement maintenus en Ligue 1. Eux qui occupaient pourtant la place de lanterne rouge plus tôt dans l’exercice, à un moment où les statistiques les condamnaient à la relégation en Ligue 2.

La Lacazette-dépendance encore démontrée

Quant au deuxième, les Gones, sans parler de la finale de la Coupe de France à disputer contre le Paris Saint-Germain le 25 mai, restent en course pour une qualification européenne via le championnat. Le tout avec un seul et unique joueur capable de trouver le chemin des filets avec régularité ! On parle bien sûr d’Alexandre Lacazette. Cette saison, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais a inscrit 15 buts en Ligue 1 et occupe actuellement la troisième place du classement des buteurs du championnat. Le capitaine du club rhodanien est évidemment le grand artisan de la remontée de son équipe.

Dans les 5 grands championnats européens, seules 2 équipes du top 10 de ces différents championnats ont 1 seul buteur à plus de 4 buts, l’OL et l’OM.



Olympiques.



(📸 D. Klein) pic.twitter.com/QgsQS9s2jV — Data OL (@OL_Data) April 26, 2024

Seulement voilà, l’ancien Gunner d’Arsenal n’a aucun coéquipier capable de l’imiter. La preuve avec cette statistique accablante. Sur les cinq principaux championnats européens, seules deux équipes des top 10 n’ont qu’un seul joueur à plus de 4 buts au compteur. Il s’agit de Lyon, avec Alexandre Lacazette, et de Marseille avec Pierre-Emerick Aubameyang (13) ! Le chiffre a de quoi inquiéter les coéquipiers de l’international tricolore et les dirigeants rhodaniens. A l’approche du mercato estival, ces derniers connaissent au moins l’une des marges de progression de leur équipe.