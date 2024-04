OM-Atalanta ‍: Les revendeurs de tickets haïssent ce supporter

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Jeudi prochain, Marseille sera en ébullition pour la demi-finale aller de Ligue Europa contre l'Atalanta Bergame. Le Vélodrome sera rempli et le plus dur sera surtout d'y trouver une place. Un supporter aide les infortunés sur les réseaux sociaux.

S'il y a un club qui ne peine jamais à remplir son stade, c'est bien l'Olympique de Marseille. Les Olympiens ont connu de nombreux matchs à guichets fermés sur les 12 derniers mois malgré des résultats fluctuants. Avec la complicité de certains stadiers, il y a parfois même plus de monde en tribunes que de places disponibles comme le révélait récemment France Bleu. Autant dire que pour la demi-finale aller de Ligue Europa OM-Atalanta jeudi prochain, ce sera un parcours du combattant pour entrer au stade Vélodrome. La Provence le confirme, précisant que les abonnés et les groupes de supporters ont déjà réservé de nombreuses places.

BiloEntraide, le sauveur désigné pour OM-Atalanta

Internet et les plateformes de revente sont le dernier espoir des supporters marseillais. Néanmoins, entre le prix très élevé des billets sur les sites officiels (de 100 à 600 euros) et les risques liés aux vendeurs obscurs sur les réseaux sociaux, la fête peut être gâchée. Heureusement, il reste OM Billets tenu par BiloEntraide sur X. Ce compte tenu par le supporter Basile Bilo se veut comme une référence dans la revente de billets de match. Avec des messages privés sur X (en DM), il met en relation les demandeurs de tickets et des revendeurs. Il contrôle rigoureusement les cartes d'identité des vendeurs pour éviter les arnaques. Un service qu'il réalise bénévolement.

« J'ai créé ce compte à partir d'un ras-le-bol : en étant un peu une « référence » dans le supportérisme olympien, je recevais beaucoup de messages de gens qui s'étaient fait arnaquer. Je ne peux pas contrôler le prix des places, mais au moins, j'ai voulu certifier du mieux possible les revendeurs, pour que les acheteurs soient en confiance », indique à La Provence celui qui se vante d'avoir satisfait 100% des demandeurs de billets en trois années d'activité. Une efficacité non négligeable alors que tous les fans de l'OM, de Marseille mais aussi d'ailleurs, attendent avec impatience le grand rendez-vous européen de jeudi prochain.