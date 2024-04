Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite à Marseille c'est décidé

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Cette semaine, Daniel Riolo a révélé que l'AS Monaco pourrait prochainement passer sous pavillon saoudien. Pas de quoi inquiéter concernant le rachat de l'OM par l'Arabie Saoudite.

Le journaliste de RMC a été très clair mercredi dans l'After, le rachat de Monaco se profile désormais de plus en plus et une fois que le Prince Albert et Dmitri Rybolovlev se seront entendus avec les Saoudiens qui souhaitent racheter le club de Ligue 1. Forcément, cette thèse, déjà entendue il y a quelques semaines, peut inquiéter les supporters de l'OM, du moins ceux qui croient que l'Arabie Saoudite va officialiser sous peu le rachat du club de Frank McCourt. Heureusement pour eux, Thiabud Vézirian est venu les rassurer sur la différence majeure entre les deux projets. Pour le journaliste d'Entrevue, qui n'a toujours pas de date précise concernant l'annonce de la vente de l'OM, si Monaco intéresse « seulement » un prince d'Arabie Saoudite, il en est tout autrement pour l'Olympique de Marseille. Pour le club phocéen, on est là dans un projet colossal et qui dépassera largement la simple acquisition. Et TV de donner quelques détails.

L'Arabie Saoudite à Monaco ET à Marseille

Thibaud Vézirian tient à différencier les Saoudiens monégasques et le Saoudiens marseillais. « L’avenir est tracé pour Monaco si un prince saoudien arrive, mais cela n’a rien à voir avec l’ampleur du consortium d’entreprises multi-pays pour l’Olympique de Marseille qui est déjà calé. Depuis 2021, cela a changé par rapport à ce qui avait été prévu. L’ampleur n’est pas la même, et ce qui a été dit cette semaine a déjà été dit, cela avance toujours à Monaco, mais maintenant on attendra la fumée blanche (…) L’ASM c’est une opportunité de marché pour les Saoudiens, qui à la base n’y pensait même pas. A l’OM, c’est dans le cadre de gros investissements autour de la ville, du port, de l’énergie, de l’écologie avec des deals parallèles, mais à Marseille il y aura l’achat du stade qui se fera après l’achat du club, on est sur complètement autre chose. En effet, on aura un prince d’un côté, et un consortium de l’autre », a rappelé celui qui prépare un livre sur la vente de l'OM dont la sortie interviendra une fois que l'Olympique de Marseille aura été cédé.