OL ‍: Pierre Sage avertit poliment Ernest Nuamah

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Arrivé dans l'euphorie générale l'été dernier à l'Olympique Lyonnais, Ernest Nuamah n'a pas encore convaincu tout le monde. Cependant, Pierre Sage veut croire que le meilleur est à venir pour l'ailier international ghanéen.

John Textor a rusé et usé de la multipropriété pour réussir à faire venir Ernest Nuamah à l'OL au mercato estival 2023, la DNCG n'ayant pas autorisé le club rhodanien à dépenser 25 millions d'euros pour cette opération. C'est donc sous la forme d'un prêt par le club belge de Molenbeek que l'attaquant de 20 ans a signé à Lyon, même s'il est évident qu'il ne repartira pas en Belgique. Autrement dit, cet investissement doit être rentabilisé et pour l'instant ce n'est pas réellement le cas. Avec seulement trois buts à son actif en Ligue 1, et peu de matchs joués en totalité, l'ancien joueur de Nordsjaelland peine à convaincre, mais il peut compter sur la confiance de Pierre Sage, qui croit que Nuamah peut y arriver. A deux jours de la réception de l'AS Monaco, le technicien lyonnais a été clair.

Nuamah doit s'installer durablement à l'OL

Pour Pierre Sage, le travail est la clé de la réussite en cette fin de saison 🔴🔵



🎙️ Retrouvez l'intégralité de la conférence de presse ici 👇#OLASM — Olympique Lyonnais (@OL) April 26, 2024

Pour Pierre Sage, Ernest Nuamah doit et va mieux faire sous le maillot de l'Olympique Lyonnais, mais le coach de l'OL a confiance. « Dans l'immédiat, le constat est positif concernant Ernest. S'il persiste, on pourra dire qu'il a progressé. Nous attendons de lui qu'il confirme cette situation. Il y a des choses qui évoluent à son niveau, et je sais qu'il a beaucoup travaillé avec Damien Della Santa (Ndlr : DDS est un spécialiste des coups de pied arrêtés et du développement individuel des joueurs arrivé à l'OL en janvier). Comme toute personne qui apprend, il est confronté à des contextes différents, donc sa manière de répondre à ces contextes n'est pas encore stable. Pour que l’on considère qu'il y a une évolution durable, il faudra que cela se confirme dans les matchs à venir », a prévenu Pierre Sage, qui souhaite obtenir le meilleur du jeune attaquant.