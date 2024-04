Clément Turpin supporter de l'OL, il dénonce un « ‍fantasme ‍»

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Les arbitres français font face à de nombreuses critiques en cette fin de saison. Même l'arbitre français le plus célèbre, Clément Turpin, n'échappe pas aux attaques.

Natif d'Oullins, une ville au sud de Lyon, celui qui a longtemps été l'arbitre français numéro 1 a toujours fait face à des soupçons de partialité en faveur de l'Olympique Lyonnais de la part des supporters adverses. Un mythe s'est installé, à savoir que lorsque Clément Turpin dirige une rencontre de l'OL, il est très difficile pour l'équipe adverse de s'en sortir. On se souvient qu'en février dernier, après le match OL-Nice, Jean-Pierre Rivère s'était attaqué à celui qui a longtemps été l'arbitre français numéro 1 avant de céder cette position à François Letexier.

« Je n’ai pas l’habitude de m’exprimer, notamment en fin de match, notamment sur le corps arbitral. Mais là, sincèrement, ce n’est plus possible. Formidable M. Turpin ! En fin de match, quand je vais m’adresser à lui, il me dit : ‘Ne me touchez pas, ne me touchez pas, ne me montrez pas du doigt.’ (...) C’est une personne arrogante. Et je n’ai pas l’habitude de me plaindre », avait lancé le dirigeant du Gym. Mais ce samedi, le président de la commission fédérale de l’arbitrage, Eric Borghini, a tordu le cou à toutes ces rumeurs.

😡 Le coup de gueule de Jean-Pierre Rivère sur l'arbitrage d'OL-OGCN !#OLOGCN pic.twitter.com/I9beBhUAmv — Prime Video Sport France (@PVSportFR) February 16, 2024

Pour le responsable des arbitres français au sein de la Fédération Française de Football, ces histoires de favoritisme de Clément Turpin pour l'OL sont délirantes. « On me dit que Turpin est intouchable, que Gringore n’aurait pas signalé ce qui aurait dû l’être (lors de l’arbitrage polémique de Lyon - Nice, quand Turpin était au centre et Gringore à la VAR). C’est vrai que Cyril Gringore est très proche de Clément Turpin, il a été son assistant pendant toute sa carrière. Mais ça n’influe par sur le plan professionnel. C’est du fantasme. C’est comme ceux qui disent que Turpin est supporter de Lyon car il est né à Oullins… C’est le grand fantasme des supporters et des complotistes. Ce que je constate, c’est que Turpin est l’arbitre français le plus capé, un cador, un très grand arbitre », rappelle, dans Ouest-France, Eric Borghini histoire de ne plus entendre parler de ça.