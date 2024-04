PSG ‍: Zaïre-Emery prolonge jusqu'en 2029

Juste avant le coup d'envoi du match contre Le Havre, le PSG a officialisé la prolongation de contre de Warren Zaïre-Emery. Le jeune prodige parisien est désormais lié jusqu'en 2029 avec Paris.

« Nous sommes très heureux que Warren Zaïre-Emery prolonge son avenir au Paris Saint-Germain jusqu'en 2029. Je n'avais aucun doute sur le fait qu'il renouvellerait son contrat car il croit au projet et le PSG est dans son cœur. Depuis qu'il est arrivé dans notre Club il y a 10 ans, il a travaillé dur pour développer son fantastique talent. Il a encore beaucoup à accomplir - et il sait qu'avec du travail, il atteindra tous ses objectifs à Paris. Warren se préoccupe également du Club et du collectif plus que de lui-même - ce que nous voulons chez tous nos joueurs. Nous sommes très fiers qu'un produit de notre Académie soit au centre de notre équipe première pour les années à venir », s'est réjoui Nasser Al-Khelaifi après cette officialisation.

De son côté, Warren Zaïre-Emery est également heureux de s'engager sur la durée avec son club formateur. « Je suis très fier et heureux de poursuivre mon aventure avec le club de mes débuts, le Paris Saint-Germain, mon club d'enfance. Je tiens à remercier le Président Nasser Al-Khelaifi, qui m'accompagne depuis mes débuts, pour la confiance qu'il m'a accordée. Je suis reconnaissant pour tout ce que le club a fait pour moi jusqu'à présent. Je tiens aussi à remercier tous mes anciens coaches et formateurs, mais aussi tout particulièrement l'entraîneur Luis Enrique, et tous ceux qui m'ont accompagné depuis mon arrivée ici en 2014, toutes ces personnes qui font tout pour m'aider à réussir, tout le staff du Paris Saint-Germain qui me pousse beaucoup par son soutien, et les supporters qui, je l'espère, continueront à être fiers », a confié le milieu de terrain de 18 ans.