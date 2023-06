Zaha au PSG, la nouvelle idée folle de Campos

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est sur tous les fronts en ce début d'intersaison. Le club de la capitale espère boucler certains dossiers chauds, surtout en attaque.

La direction du club de la capitale, Luis Campos en tête, cherche la perle rare pour venir remplacer Christophe Galtier. C'est le chantier principal de ce début de mercato et le PSG ne veut manifestement pas se tromper. Ensuite, les champions de France pourront commencer à frapper fort sur le marché. Les profils de joueurs courtisés ne manquent pas. On peut citer Marcus Thuram, Lucas Hernandez, Victor Osimhen, Harry Kane ou encore Bernardo Silva. Mais des surprises ont bien souvent lieu pendant les périodes de mercato, qui plus est au PSG.

Le PSG brouille les pistes au mercato

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Wilfried Zaha (@wilfriedzaha)

Selon les informations du Parisien, le PSG a pris contact ces dernières heures avec Wilfried Zaha, libre de tout contrat. Le profil de l'Ivoirien de 30 ans plait beaucoup à Luis Campos, qui le pense capable d'apporter son expérience et sa densité de jeu à Paris. Problème pour les champions de France, le fait que l'ancien attaquant de Crystal Palace a aussi des offres provenant d'Arabie saoudite et qui seront donc bien plus séduisantes financièrement. L'Ivoirien devra faire son choix, sachant que des autres clubs de Premier League le visent aussi. A noter qu'une arrivée de Wilfried Zaha ne remettrait pas en cause une arrivée de Marcus Thuram d'après RMC. Le vice-champion du monde est toujours annoncé proche d'une arrivée au PSG et pourrait même annoncer son choix pendant le rassemblement actuel de l'équipe de France. Quid désormais du recrutement d'un grand numéro 9 si Zaha et Thuram débarquent chez les champions de France. En tout cas, le PSG est partout en ce début de mercato et ne veut pas perdre trop de temps, alors que le projet du Qatar a pris du plomb dans l'aile ces derniers mois.