Le PSG arrache le nul mais le titre attendra dimanche

Ligue 1, 31e journée

Parc des Princes

PSG-Le Havre 3-3

Buts : Barcola (29e), Hakimi (78e), Ramos (90e+5) pour le PSG ; Operi (20e), Ayew (38e), Touré (61e sur pen.) pour Le Havre

Le PSG n'avait besoin que d'un succès pour gagner son 12e titre de champion. Mené 3-1 par une bonne équipe havraise, le PSG a arraché le nul 3-3 dans les derniers instants mais le titre attendra.

Une équipe parisienne inarrêtable, une équipe havraise en panne de résultats et un Parc chaud bouillant. Tout était réuni pour vivre le 12e sacre national du PSG ce samedi soir. Sans Mbappé et Ramos titulaires, le PSG mettait la pression d'entrée avec un Dembélé omniprésent. L'ancien barcelonais peinait toutefois à cadrer. Tout le contraire du Havre qui ouvrait le score sur une superbe action collective. Le ballon arrivait sur Operi démarqué qui croisait sa frappe pour tromper Navas. Le PSG réagissait vite. Zaire-Emery trouvait Barcola esseulé dans l'axe pour l'égalisation. Mais, la défense parisienne laissait trop d'espaces ce soir. Nego trouvait Ayew d'une belle talonnade. L'ancien marseillais mystifiait Danilo et inscrivait le deuxième but havrais.

Mené 2-1 au repos par une bonne équipe du HAC, le PSG devait réagir et Luis Enrique lançait Mbappé. Si les Parisiens mettaient la pression sur le but normand, le HAC plombait encore plus l'ambiance. Danilo était maladroit et tapait le pied de Nego en pleine surface. Avec la VAR, M.Delajod sifflait penalty. Abdoulaye Touré prenait à contrepied Navas pour faire 3-1 en faveur du Havre. Paris se réveillait dans la dernière demi-heure. Mbappé alertait Desmas d'une frappe enroulée au ras du poteau havrais (66e). Finalement, bien lancé par l'entrant Ramos, Hakimi marquait le deuxième but parisien. Déchainé, le Portugais frappait sur la tête de Desmas (83e) avant de trouver la faille dans les derniers instants. Le troisième but du PSG, synonyme de match nul 3-3. Frustration à Paris, pas encore sacré, mais aussi au Havre même si le HAC dépasse Metz à la 15e place.