Varane n'est pas mort, un géant d'Europe pose 20 ME

En manque de temps de jeu avec Manchester United depuis le début de la saison, Raphaël Varane n’en reste pas moins un défenseur central convoité par les plus grands clubs européens sur le marché des transferts.

Depuis la Coupe du monde 2022, la carrière de Raphaël Varane a connu un sacré coup de ralentisseur. La retraite internationale de l’ancien Lensois l’a éloigné du public français et dans le même temps, le quadruple vainqueur de la Ligue des Champions a perdu sa place de titulaire dans l’esprit d’Erik ten Hag à Manchester United. Le mercato hivernal pourrait être l’occasion pour l’ex-taulier du Real Madrid de changer d’ère et de rejoindre un club prêt à lui offrir davantage de temps de jeu. Ce qui est certain, c’est que Raphaël Varane envisagera toutes les options à sa disposition au vu de la situation actuelle des Red Devils.

Cela tombe bien, un géant du football européen est très intéressé par le profil de Raphaël Varane selon les informations de Sky Sports. Il s’agit du Bayern Munich, qui cherche un défenseur central de très haut niveau pour renforcer ce secteur de jeu. A ce poste, Thomas Tuchel peut compter sur Kim Min-Jae, Dayot Upamecano ou encore Mathis De Ligt, mais l’ancien entraîneur du PSG aimerait enrôler un quatrième joueur afin d’avoir plus de latitude en cas de blessure ou de suspension.

Varane prêt à partir, le Bayern est sur le coup

C’est ainsi que la piste Raphaël Varane est sérieusement creusée par l’état-major bavarois. Reste maintenant à voir si sur le plan financier, un accord pourra être trouvé entre Manchester United et le Bayern Munich. Selon les premiers échos de Sky Sports, le club mancunien réclame une somme comprise entre 20 et 30 millions d’euros pour se séparer de l’ancien défenseur du Real Madrid. Le club bavarois sera-t-il prêt à investir cette somme sur un joueur de 30 ans ayant perdu sa place de titulaire en Premier League ? A priori, une somme aux alentours de 20 millions d’euros est envisageable pour le Bayern Munich, qui va rapidement devoir se positionner s’il veut faire venir le champion du monde 2018 au mercato hivernal.