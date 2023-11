Manchester United et Maguire le dégoûtent, Varane veut partir

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Raphaël Varane vit des moments compliqués du côté de Manchester United. Un départ est même dans les tuyaux pour l'hiver prochain...

Lors de son transfert à Manchester United en provenance du Real Madrid, Raphaël Varane pensait faire partie d'un projet solide. Cependant, les résultats des Red Devils sont très décevants. A l'instar de ses coéquipiers, le champion du monde 2018 ne convainc pas. Cette saison sous les ordres d'Erik Ten Hag, Varane est de plus en plus contesté. Ses dernières sorties inquiètent même la direction du club anglais. Désormais remplaçant à Manchester United derrière Harry Maguire et Jonny Evans, l'ancien du Real Madrid réfléchit apparemment à quitter le club. Cela tombe bien, l'Arabie saoudite rode.

Varane mis sur le banc, il n'en peut plus

Raphaël Varane, âgé de 30 ans et qui récemment mis un terme à sa carrière internationale, veut reprendre du plaisir à jouer. Son objectif, comme le rappelle The Express, n'est pas de cirer le banc ou de se contenter d'un rôle de remplaçant. Il pourrait donc considérer des offres cet hiver lors du marché des transferts. Certaines formations saoudiennes sont très chaudes à l'idée de le récupérer. Pour le moment, aucune décision définitive n'a été prise mais en cas de très belle offre, il ne serait pas étonnant de voir Varane se laisser tenter. Il ne reste plus longtemps pour changer la donne. Publiquement, Erik Ten Hag nie des problèmes avec Varane et avance avant tout des arguments tactiques pour expliquer la situation. Sixième de Premier League et dernier de son groupe en Ligue des champions, Manchester United va devoir continuer de chercher les bonnes solution pour redresser la barre, alors que les fans du club espèrent toujours une vente le plus rapidement possible.