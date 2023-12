Un retour surprise se prépare, le Real passe à l'action

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Raphaël Varane ne fait plus partie des plans de Manchester United. A 30 ans, le défenseur français va devoir faire un choix fort cet hiver lors du marché des transferts.

Manchester United vit de nouveau une saison galère, que ce soit en Premier League ou en Ligue des champions. L'avenir d'Erik Ten Hag est plus que jamais menacé chez les Red Devils. Certains choix du Néerlandais sont contestés et il se dit que son vestiaire l'aurait lâché en partie. Raphaël Varane n'est presque plus utilisé et le champion du monde devrait donc quitter le nord de l'Angleterre cet hiver lors du marché des transferts. Le défenseur ne manquera pas de propositions. Si l'Arabie saoudite est une destination crédible, l'ancien de Lens pourrait aussi rester en Europe. Et pas n'importe où car le Real Madrid est intéressé par ses services.

Varane, un avenir toujours en Europe ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Raphael Varane (@raphaelvarane)

Raphaël Varane a connu ses plus grands succès en club sous les couleurs merengue et pourrait donc revenir après des mois de galère à Manchester United. Selon les informations d'Ekrem Konur, la Casa Blanca réfléchit à passer à l'action pour rapatrier Varane, estimé à quelque 30 millions d'euros et encore sous contrat avec les Red Devils jusqu'en juin 2025. Le Real Madrid fait face à une grosse vague de blessures, notamment en défense et se doit de se renforcer. Varane, qui connait très bien le club et qui n'aurait pas de problèmes d'adaptation, est une piste crédible. Outre le club madrilène, Newcastle et le Bayern Munich sont aussi à l'affût dans ce dossier XXL, toujours d'après la même source. A Varane de désormais faire le meilleur choix mais aussi de montrer qu'il a toujours l'envie et le niveau pour apporter à une grosse écurie européenne. Avant de se décider, il pourrait avoir encore son mot à dire du côté de Manchester United.