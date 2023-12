OM ‍: Raphaël Varane à Marseille, le raid est lancé ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très peu utilisé par Erik ten Hag depuis le début de la saison à Manchester United, Raphaël Varane suscite l’intérêt… de l’OM. Une offensive du club olympien lors du mercato hivernal est évoquée par le site Team Talk.

L’Olympique de Marseille est prêt à tenter un énorme coup lors du mercato d’hiver. En manque de temps de jeu à Manchester United, où Erik ten Hag ne compte pas sur lui dans un rôle de titulaire, Raphaël Varane suscite l’intérêt du club phocéen. A en croire les informations de Team Talk en Angleterre, Gennaro Gattuso et Pablo Longoria sont très attentifs à la situation de l’ancien vice-capitaine de l’Equipe de France, au point que l’état-major de l’OM envisage très sérieusement de tenter sa chance et de recruter le défenseur formé au RC Lens lors du mercato hivernal.

Recruté pour plus de 40 millions d’euros par Manchester United en 2021 en provenance du Real Madrid, Raphaël Varane a disputé une première saison correcte chez les Red Devils avec un temps de jeu en adéquation avec son statut. En revanche, son utilisation est plus surprenante cette saison puisque l’entraîneur mancunien Erik ten Hag n’en fait plus un joueur majeur et lui préfère même des éléments tels que Harry Maguire ou Jonny Evans. Une aubaine pour l’Olympique de Marseille, qui souhaite se renforcer dans plusieurs secteurs de jeu lors du mercato hivernal. En attaque bien sûr avec les départs à la CAN de joueurs tels que Harit, Sarr, Ndiaye ou encore Ounahi.

Longoria à l'affût dans le dossier Varane ?

Mais dans le secteur défensif, Pablo Longoria est à l’affût des opportunités. Bamo Meïté est d’ailleurs susceptible de partir à la Coupe d’Afrique des Nations avec la Côte d’Ivoire et pourrait donc être numériquement remplacé par Raphaël Varane. Dans ce dossier, l’OM risque néanmoins d’être confronté à une rude concurrence. L’Arabie Saoudite surveille aussi la situation d’un joueur si prestigieux et se tient prêt à offrir un pont d’or à Raphaël Varane, lequel a également un admirateur au Bayern Munich en la personne de Thomas Tuchel. Autant dire que pour l’instant, les planètes ne sont pas encore alignées à 100 % pour une venue de l’ancien défenseur des Bleus en Provence. Mais l’intérêt est bien réel, ce qui constitue déjà une première surprise.