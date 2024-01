Thauvin de retour en France, ce n'est pas à l'OM

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

L'exode de Florian Thauvin ne se passe pas bien. L'ancien marseillais s'est raté aux Tigres et son passage à l'Udinese est plutôt décevant. Un retour en France serait intéressant pour lui d'autant plus que ses prétendants en Ligue 1 sont séduisants.

Actuellement en Italie du côté de l'Udinese, Florian Thauvin doit souvent fredonner la chanson Douce France. En effet, l'attaquant français n'a jamais connu une seule expérience réussie à l'étranger. Si souverain à l'OM lors de son premier passage entre 2013 et 2015, il s'est raté à Newcastle en 2015-2016. Rebelote depuis 2021 : revenu en forme à Marseille, Thauvin n'a pas été convaincant aux Tigres de Monterrey (Mexique). Transféré il y a un an à l'Udinese, il est un peu meilleur sans faire lever les foules pour autant (3 buts en 18 matchs seulement). De quoi lui donner envie de revenir en Ligue 1 très prochainement. Une option d'autant plus probable qu'il est sur les tablettes de deux clubs français présents en coupe d'Europe.

Lille et Rennes se disputent Thauvin au mercato

Selon le média Le Foot, le club le plus avancé dans le dossier Thauvin est le Stade Rennais. Décevants 10es de L1, les Rennais lorgnent sur le profil expérimenté de l'ancien marseillais pour relancer leur attaque. Le transfert est d'autant plus tentant que le joueur pourrait venir pour 2 millions d'euros seulement. En plus, Florian Thauvin est prêt à baisser son salaire pour accélérer l'opération. L'option rennaise séduit le joueur, intéressé par l'idée de jouer contre le Milan AC en Ligue Europa.

🚨🚨 Florian Thauvin veut REVENIR en Ligue 1 dès cet hiver ! 🔙🇫🇷



L’OM ne le signera pas.



(@Santi_J_FM) pic.twitter.com/npoeTTh8rC — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) December 26, 2023

Cependant, une autre formation européenne est aussi sur les rangs : Lille. Le club nordiste connaît bien le joueur pour l'avoir recruté en 2013. Toutefois, à l'époque, Thauvin avait regretté ce transfert et avait forcé son départ à l'OM l'été suivant. Les Lillois n'avaient pas apprécié cette volte-face mais il semble que cela soit définitivement digéré, une décennie plus tard. Pour l'heure, le nom de l'OM n'est pas évoqué dans le dossier tout comme celui de l'OL, en quête de joueurs à recruter. Pour Thauvin, ex-marseillais, les pistes rennaises et lilloises sont quand même plus tranquilles qu'une éventuelle solution lyonnaise.