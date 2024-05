Vente OM ‍: Longoria reste, c'est le plan des Saoudiens

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Frank McCourt a tranché entre Pablo Longoria et Stéphane Tessier. Pas de quoi remettre en cause la supposée vente de l'Olympique de Marseille par Frank McCourt.

L'OM se prépare désormais au départ de son directeur général, le propriétaire du club phocéen étant annoncé à Marseille afin de conforter Pablo Longoria dans ses fonctions de président. Et RMC révèle que pour ce dernier, il n'y a aucun doute que son association avec Mehdi Benatia va permettre à l'Olympique de Marseille de repartir très fort. Un scénario qui ne colle pas réellement avec celui d'une vente imminente du club par Frank McCourt et de l'officialisation tant attendue par certains supporters d'un rachat par des investisseurs saoudiens. Cependant, face à cette information concernant la reprise du contrôle de l'OM par un Pablo Longoria que certains avaient annoncé sur le départ, et sur le fait que ce dernier se projetait sur l'avenir de Marseille, Thibaud Vézirian n'y voit que le signal que ses informations sont bonnes.

Non non 😅😉 On est juste dans la continuité, la logique de ce qui a été présenté et expliqué. Tranquilo 🎆 — T.V. (@ThibaudVezirian) May 3, 2024

Interpellé sur X (anciennement Twitter), le journaliste estime que les révélations sur le départ imminent de Stéphane Tessier vont totalement dans son sens. « On est juste dans la continuité, la logique de ce qui a été présenté et expliqué. Tranquilo », a répondu Thibaud Vézirian à un de ses followers, légèrement inquiet dans ce dossier de la vente supposée de l'OM. Et cela alors que ses détracteurs répètent que chaque semaine qui passe tend à prouver que les Saoudiens n'ont pas du tout l'intention d'investir dans l'Olympique de Marseille, d'autant que dans le même temps Frank McCourt n'a pas le désir de le vendre. Thibaud Vézirian est lui convaincu, et affirme avoir des preuves et des documents, que tout est déjà joué et que ce qu'il appelle « le feu d’artifice » se prépare du côté du Vélodrome. Visiblement, Stéphane Tessier ne sera pas convié à la fête.