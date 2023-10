Un remplaçant du PSG va sauver Manchester United

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Manchester United vit un début de saison très médiocre, notamment sur le plan défensif. Erik Ten Hag est sous pression mais le Néerlandais a la solution. Elle est au PSG et s'appelle Nordi Mukiele.

Une nouvelle catastrophe industrielle en vue en Premier League. Après Chelsea, Manchester United montre que de fortes dépenses ne garantissent aucun résultat immédiat sur le terrain. Cet été, les Red Devils ont attiré Onana, Hojlund, Mount ou encore Amrabat, pourtant leurs résultats sont très décevants. Les hommes d'Erik Ten Hag sont 10e du championnat et ils ont perdu leurs deux premiers matchs de Ligue des champions. Mardi soir, la défaite 3-2 à domicile contre Galatasaray a mis en lumière la fébrilité de la défense mancunienne. Erik Ten Hag doit corriger cela au plus vite sous peine de perdre son poste de manager.

Mukiele, priorité de Ten Hag pour cet hiver

En défense, le Néerlandais est notamment préoccupé par le poste d'arrière droit. Ni Diogo Dalot, ni Aaron Wan-Bissaka n'arrivent à le convaincre. Heureusement, selon le site Footballtransfers, il a trouvé la solution au mercato et elle étonnera plus d'un spécialiste : Nordi Mukiele. Remplaçant peu utilisé au PSG (7 minutes seulement cette saison), l'ancien montpelliérain possède le profil idéal pour Erik Ten Hag.

Mukiele est très polyvalent, pouvant jouer arrière droit comme défenseur central voire même arrière gauche. Surtout, le jeune défenseur français est vu comme plus fiable que Dalot et Wan-Bissaka. Le Portugais est jugé pas assez fort physiquement tandis que l'attitude de Wan-Bissaka gêne Ten Hag. Il ne le trouve pas assez leader sur le terrain. Ten Hag veut faire une offre au PSG dès janvier pour Mukiele, ce qui est d'autant plus logique qu'il le voulait déjà l'été dernier. De quoi libérer le club parisien d'un joueur devenu quasiment inutile malgré des prestations loin d'être mauvaises.