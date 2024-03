Salah déchire les offres du PSG et de l'Arabie Saoudite

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

A un an de la fin de son contrat à Liverpool, Mohamed Salah fait plus que jamais l'objet de rumeurs de transfert. Le PSG pense notamment à lui comme remplaçant de Mbappé. Néanmoins, l'Egyptien a refroidi ses prétendants.

Parmi les attaquants stars en Europe, il est sans doute le joueur le plus abordable à court terme. Mohamed Salah est l'objet de toutes les convoitises cet été. L'Egyptien arrive sans doute à la fin d'un cycle à Liverpool. Arrivé en 2017, Salah n'a plus qu'un an de contrat restant chez les Reds. A 31 ans, il serait temps pour lui de débuter une nouvelle aventure surtout que son coach emblématique, Jurgen Klopp, s'en va. Salah est sur les tablettes des clubs saoudiens depuis plusieurs mois. Il a notamment refusé une offre XXL d'Al-Ittihad l'été dernier. Le PSG aussi rêve de le recruter alors que Kylian Mbappé va partir dans quelques mois.

Salah veut encore rester à Liverpool

Dans ce contexte, difficile de ne pas imaginer un départ de Mohamed Salah en juin prochain. Cependant, l'Egyptien a quelque peu douché l'enthousiasme de ses prétendants sur le marché. Même s'il n'a pas encore prolongé à Liverpool, sa dernière déclaration risque de fermer la porte à un transfert estival. Interrogé par Jamie Carragher sur Sky Sports, Salah a affirmé ne pas vouloir suivre les pas de Jurgen Klopp cet été.

🚨Mohamed Salah has broken his silence on speculation that he could follow Jurgen Klopp out of Liverpool in the summer...👀https://t.co/Rp8zVUijvt pic.twitter.com/XTb7ZeUfjc — Mirror Football (@MirrorFootball) March 9, 2024

« Non, non, c'est la vie, cela fait partie de la vie quand tout bouge. Des joueurs ont déjà quitté le club, des joueurs très importants ont quitté le club. Le manager est également très important pour le club et il quitte le club. Un jour, je quitterai le club comme ça, mais non », a t-il lâché comme pour dire aux supporters des Reds que l'heure n'était pas venue de se dire au revoir. A voir si l'Egyptien tiendra sa parole avec une offre financière plus importante de ses prétendants et notamment du PSG, principal candidat européen pour récupérer Salah.