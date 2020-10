Rennes : Doku signe pour 26 ME, il affole déjà l'Europe

Dans : Mercato.

Débarqué au Stade Rennais dans le cadre d’un énorme transfert lors du dernier mercato estival, Jérémy Doku répond aux premières attentes en Ligue 1. Si bien que son nom est déjà évoqué en Premier League.



Le 5 octobre dernier, Jérémy Doku est devenu le joueur le plus cher de l’histoire de Rennes. Recruté contre un chèque de 26 millions d’euros en provenance d’Anderlecht, son club formateur, l'ailier de 18 ans essaye de faire son trou petit à petit au SRFC. Même s’il n’a pas encore été décisif, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, l'international belge a déjà affiché quelques belles promesses. Titularisé lors des deux derniers matchs du club breton, dans le couloir droit contre Angers (1-2) et à Séville (0-1), Doku pourrait bien être l’une des révélations de la saison en Europe, grâce à sa percussion et son sens du but. Ce n’est donc pas étonnant de voir que ce grand espoir du football belge figure sur les tablettes des plus grands clubs européens, comme Liverpool.

« Jürgen Klopp considère le jeune belge comme un potentiel remplaçant de Sadio Mané. L'Africain est sur le point de terminer son séjour à Anfield et Doku est l'un des noms ciblés par le club anglais », explique le site Todofichajes. Même si l’intersaison prochaine est encore loin, Rennes ne lâchera pas son nouveau joueur, sous contrat jusqu’en 2025, aussi facilement. Les Reds sont donc prévenus, surtout que Liverpool a aussi des vues sur Adama Traoré, le feu follet espagnol de Wolverhampton.