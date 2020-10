SRFC : Doku à Rennes pour 26ME, un mercato de Breizh !

Dans : Rennes.

Le Stade Rennais n'en finit plus de se renforcer lors de ce mercato estival, c'est désormais Jérémy Doku, l'international belge, qui s'apprête à signer avec le club breton.

Samedi soir, les dirigeants rennais ont officialisé en quelques minutes la signature de Dalbert, en provenance de l’Inter, puis de Daniele Rugani qui arrive lui de la Juventus. Mais cela n’est pas fini pour la formation bretonne puisque pour ce mercato estival, et dans la perspective de la Ligue des champions, Nicolas Holveck semble avoir des moyens. Et ce dimanche, Ouest-France annonce que le Stade Rennais a finalisé un accord avec Anderlecht afin de s’offrir Jérémy Doku, l’attaquant international belge d’Anderlecht, le joueur ayant lui déjà peaufiné les détails de son futur contrat avec Rennes.

Alors que les discussions avaient cessé, sans aboutir à un accord, les deux clubs se sont remis autour d’une table ce dimanche, d’autant plus facilement que le président du club belge était arrivé en Bretagne samedi. Le quotidien régional précise que Jérémy Doku va parapher un contrat de cinq ans avec le Stade Rennais et qu’en échange Anderlecht va empocher 26ME plus un pourcentage sur une éventuelle revente de l’attaquant de 18 ans, considéré comme l’un des plus grands espoirs à son poste. De quoi mettre des étoiles dans les yeux des supporters bretons, pour qui cette saison 2020-2021 a débuté comme sur un nuage, puisque Rennes est tout simplement le leader de la Ligue 1.