Real : Un milieu à 155 ME ciblé par le PSG pour faire oublier CR7 ?

Dans : Mercato, PSG, Liga.

Le Real Madrid va plus que jamais pouvoir et devoir se lâcher sur le marché des transferts cet été.

Avec le départ de Zidane, celui à venir de Cristiano Ronaldo, c’est toute une formation qui devra bénéficier de sang neuf pour continuer son incroyable série victorieuse en Ligue des Champions. Et pour cela, la Maison Blanche rêve de se payer l’un des milieux de terrain les plus demandés sur le marché : Sergej Milinkovic-Savic. Pas aussi impérial que cela avec la Serbie lors du mondial, le joueur de la Lazio bénéficie néanmoins d’une énorme cote, qui fait notamment saliver le PSG, Manchester United, la Juventus ou le Real Madrid.

Et selon le Corriere dello Sport, c’est la formation espagnole qui va tirer en premier avec une offre qui pourrait mettre tout le monde d’accord. Pour s’offrir le joueur de 23 ans, les Merengue mettraient ainsi 130 ME, avec 20 ME de bonus éventuels. De quoi être tout proche d’obtenir un accord, sachant que la Lazio avait fait savoir que son milieu de terrain partirait si un club mettait 155 ME sur la table. Agent de Milinkovic-Savic, Mateja Kezman serait le grand initiateur de cette offre qui ne pourra toutefois être formalisée que lorsque le départ de Cristiano Ronaldo sera officiel, histoire d’entamer les grandes manœuvres dès que le Portugais aura claqué la porte.