Real : Pogba à la trappe, Zidane vote Camavinga !

Dans : Mercato.

Désireux de recruter un milieu de terrain lors du prochain mercato, Zinedine Zidane a longtemps été obnubilé par Paul Pogba.

Mais le dossier menant à la star de Manchester United semble définitivement trop compliqué à boucler pour le Real Madrid, en passe de lâcher l’affaire. Car en plus de tomber sur des dirigeants mancuniens inflexibles, l’actuel dauphin de Barcelone en Liga voit maintenant la Juventus Turin débarquer dans ce dossier. C’est ainsi que selon les informations obtenues par Marca, Zinedine Zidane a donné son accord pour laisser l’épineux dossier Paul Pogba de côté. Désormais, la priorité n°1 du Real Madrid au poste de milieu défensif se nomme… Eduardo Camavinga.

En interne, le profil du jeune Rennais fait absolument l’unanimité au Real Madrid. Du haut de ses 18 ans, l’international espoir français est suivi par les scouts merengue depuis de nombreux mois. Convaincu par le potentiel du joueur, aussi bien capable d’évoluer au poste de milieu relayeur que dans une position de sentinelle, Zinedine Zidane a donné son accord pour le recruter. Si le dossier paraît moins impossible à boucler que celui menant à Paul Pogba, il ne sera toutefois pas simple non plus à régler. Car selon le média espagnol, le Stade Rennais n’a aucunement l’intention de brader son joyau, et pourrait bien réclamer une somme XXL avoisinant les 80 ME. Le Real ne paiera cependant pas un prix aussi élevé, d’autant que la crise financière actuellement traversée par l’Europe du football n’incite pas à dépenser de telles sommes, et encore moins sur des joueurs aussi jeunes. Rennes sera donc peut-être contraint de revoir ses exigences à la baisse s’il souhaite toucher le jackpot dès cet été avec la vente de Camavinga…