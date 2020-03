Esp : Ndombele au Barça et Pogba au Real, le mercato prend feu

Dans : Liga.

Loin de trôner sur l’Europe comme ce fût le cas les années précédentes, le Real Madrid et Barcelone seront assurément très actifs lors du prochain mercato.

Du côté de Barcelone, l’enjeu sera de rajeunir un effectif bien vieillissant, notamment au milieu de terrain où Sergio Busquets et Ivan Rakitic sont loin de survoler les débats. De plus, recruté à prix d’or il y a un an, Frenkie De Jong n’est pas parvenu à pleinement s’imposer. Ainsi, selon les informations obtenues par le Mundo Deportivo, la direction catalane souhaitera recruter un joueur plus jeune à associer au Néerlandais afin de redynamiser totalement son milieu de terrain. Et l’heureux élu pourrait bien se nommer Tanguy Ndombele, vendu par l’OL à Tottenham en 2019 mais qui ne s’est jamais imposé à Londres sous les ordres de José Mourinho.

Et comme si le Real Madrid se sentait obligé de répondre, le Diario Dias annonce dans le même temps que les Merengue ont totalement relancé le dossier Paul Pogba. Également ciblé par la Juventus Turin dans l’optique du mercato estival, le champion du monde 2018 fait l’objet d’un intense pressing de Florentino Pérez et surtout de Zinedine Zidane, lequel rêve de « La Pioche » depuis plus d’un an maintenant. Après une saison totalement blanche en raison de plusieurs pépins physiques à la cheville, Paul Pogba est estimé à près de 100 ME. Toutefois, Manchester United ne désespère pas de conserver le Français, sous contrat avec les Red Devils jusqu’en juin 2021 et qui possède dans son contrat une clause de prolongation possible jusqu’en 2022. Reste à voir si le Real Madrid, qui souhaite également rajeunir son milieu de terrain, parviendra à rafler la mise. Le décor est en tout cas planté : les deux géants d’Espagne souhaitent frapper fort au mercato… en recrutant des Français.