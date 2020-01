PSG : L'Atlético lâche Cavani et fonce sur Lacazette au mercato

Dans : Mercato.

Il y a quelques jours, un accord de principe était annoncé entre l’Atlético de Madrid et Edinson Cavani. Mais l’objectif des Colchoneros était de recruter le Matador dès janvier…

Et pour preuve, les dirigeants de l’Atlético de Madrid se sont rendus à Paris au début du mois afin de négocier le transfert d’Edinson Cavani. Mais après une longue réflexion, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont pris la décision de fermer la porte à un départ de l’Uruguayen, lequel quittera Paris libre de tout contrat à la fin de la saison. Le problème, c’est que l’Atlético de Madrid est très pressé de recruter un avant-centre. C’est ainsi que selon les informations de Marca, un plan B a été activé par l’actuel 3e de Liga.

Et il s’agit d’un plan de secours de taille puisque l’Atlético de Madrid songe sérieusement à recruter Alexandre Lacazette, auteur de 42 buts en plus de 100 matchs à Arsenal. Et afin de ne pas débourser une fortune dans le dossier de l’ancien Lyonnais, les dirigeants de l’Atlético de Madrid aimeraient proposer un échange contre Thomas Lemar à l’état-major d’Arsenal. Un bon moyen de trouver un deal gagnant-gagnant, alors que « Laca » avait longtemps figuré dans le viseur des Colchoneros, avant sa signature chez les Gunners. Reste à voir si du côté d’Arsenal, où Mikel Arteta a fait de Lacazette un titulaire depuis sa prise de fonctions, on sera favorable à cet échange qui paraît tout de même assez fou au premier abord.