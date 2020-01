PSG : Al-Khelaïfi prend Cavani en otage, c’est honteux

Dans : PSG.

Malgré un statut de remplaçant depuis plusieurs mois, Edinson Cavani, courtisé avec assiduité par l’Atlético de Madrid, est retenu par le Paris Saint-Germain au mercato d’hiver.

Effectivement, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont indiqué à l’entourage de l’international uruguayen qu’il n’était pas question de vendre Edinson Cavani lors du mercato hivernal. Pragmatique, le PSG estime que Thomas Tuchel pourrait encore avoir besoin du Matador lors des six mois à venir, bien que ce dernier soit un remplaçant et rien d’autre aux yeux de l’Allemand. Pour Jérôme Alonzo, ancien du club et interrogé à ce sujet sur La Chaîne L’Equipe, la situation est très gênante. L’ex-gardien de Paris estime que le club francilien a tout simplement pris Edinson Cavani en otage en prenant la décision de le conserver coûte que coûte en janvier.

Jérôme Alonzo y voit un manque de respect

« Ce serait bien qu’on arrête de prendre ce grand Monsieur Cavani pour un con. Tuchel le met tricard depuis un an et demi. Ça fait six mois qu’il ne débute pas, même quand l’équipe C joue. Maintenant, le PSG va lui expliquer qu’il ne peut pas finir sa carrière dignement dans un grand club européen car il a besoin de lui en coupes et dans les matchs en bois en championnat. Si c’est tout le respect que Paris a pour un joueur qui a été exemplaire de bout en bout… J’aimerais que le PSG lui offre une sortie digne, au moins qu’il puisse choisir la fin de l’histoire. Si Icardi ne se blesse pas, il ne jouera pas les gros matchs. Pour ce qu’il a fait pour ce club, pour l’exemple qu’il a montré, il aurait au moins eu le droit de choisir sa sortie. Et lui, il voulait partir pour aller dans un grand club européen, qui le voulait absolument. Le PSG le bloque pour lui faire jouer des matchs bidon, je trouve que c’est injuste pour lui » a balancé le consultant, furax devant le comportement de la direction parisienne. Le message est passé…