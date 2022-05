PSG : Kylian Mbappé prolonge, Liverpool saute de joie

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Les conséquences de la prolongation de contrat sont énormes sur l’ensemble du football européen.

Il y a bien évidemment la situation au Real Madrid, qui se demandait qui choisir entre Erling Haaland et Kylian Mbappé, et ne va finalement avoir ni l’un ni l’autre au mercato. Mais même en Premier League, l’annonce faite pas Nasser Al-Khelaïfi devant un Parc des Princes en fusion change beaucoup de choses. En effet, Goal affirme que cet accord trouvé par le PSG avec son attaquant soulage énormément Liverpool. Les Reds encore en course pour une saison épatante avec notamment la finale de la Ligue des Champions en ligne de mire, craignaient clairement de voir le PSG débarquer en force sur deux de ses attaquants vedettes. D’un côté, Sadio Mané avait réalisé un gros appel du pied au club français, avec l’ambition de revenir en Ligue 1, lui qui s’était fait remarquer du côté du FC Metz. Mais surtout, Nasser Al-Khelaïfi rêvait de se payer une figure du monde arabe en recrutement Mohamed Salah.

Le PSG change ses plans en attaque

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Deux joueurs appelés à faire oublier Kylian Mbappé si jamais ce dernier venait à partir. Cela ne sera pas le cas, et le média précise qu’il semble difficile désormais de voir le PSG s’offrir de nouveau une star en attaque sans avoir auparavant fait le ménage. Certes, Angel Di Maria s’en va, tandis que Mauro Icardi est poussé vers la sortie. En plus de cela, le Paris SG envisage de céder Neymar en cas de belle offre, ce qui sera difficile. Mais selon Goal, l’idée de recruter Mohamed Salah est désormais totalement oubliée. Surtout que les pistes signées Leonardo ont également volé en éclats, et Liverpool n’a donc, pour le moment, plus grand chose à craindre du PSG. Il reste à savoir si Mohamed Salah et Sadio Mané vont réitérer leur désir d’aller voir ailleurs, ou si ils vont continuer l’aventure en Reds. Pour le moment, c’est en tout cas une porte de fermée, et une Ligue des Champions à aller chercher pour Liverpool.