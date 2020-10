PSG : Alaba part au bras de fer, Zahavi et Paris dans le coup

Dans : Mercato.

En fin de contrat en 2021 du côté du Bayern Munich, David Alaba figure sur les tablettes des plus grands clubs européens, comme le Paris Saint-Germain.

David Alaba est un enfant du Bayern. Recruté en 2008 contre un petit chèque de 150 000 euros à Vienne, le défenseur est monté en gamme à Munich. Un temps meilleur latéral gauche du monde, le joueur de 28 ans est désormais défenseur central, compte tenu du fait qu’Alphonso Davies ou Lucas Hernandez occupent le couloir gauche du club champion d’Europe. Mais alors qu’il préférerait jouer au milieu de terrain, comme sous les ordres de Pep Guardiola, l'international autrichien n’envisage plus de prolonger son contrat au FCB… C’est en tout cas ce qu’explique Bild.

« Le Bayern a proposé un contrat de cinq ans à Alaba, au lieu de quatre, mais n'a pas augmenté son offre salariale, qui est de 11 millions d’euros par saison plus six de bonus. L'offre a été rejetée. Pour le clan Alaba, le salaire fixe est encore trop bas. L'Autrichien veut être à égalité avec Lewandowski, Neuer et Müller. Zahavi considère également que le Bayern n'a pas tenu la promesse faite en 2016 de déplacer le joueur au milieu de terrain. Les négociations pour le nouveau contrat sont devenues encore plus difficiles et le joueur peut signer un pré-contrat avec un autre club à partir de janvier. David Alaba est sur la liste de Liverpool. Liverpool est intrigué par le fait qu'Alaba est utilisé uniquement comme défenseur central ces derniers temps », détaille le journal allemand, qui sait que Pini Zahavi fera également jouer ses bonnes relations avec le PSG pour faire monter la sauce. Lors du dernier mercato, Thomas Tuchel avait fait le forcing auprès de Leonardo pour récupérer Alaba, sans réussite. Mais la donne pourrait changer lors du marché hivernal, sauf si Liverpool met le grappin dessus...