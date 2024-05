Jules Koundé fait taire les critiques et affole le mercato

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Critiqué la saison passée à cause de son manque de constance et ses erreurs, Jules Koundé est revenu à son meilleur niveau et commence à être plus à l'aise à ce poste de latéral droit. Plusieurs cadors européens s'intéressent à lui.

Dans l'axe ou à droite de la défense, Jules Koundé a été l'un des patrons du FC Barcelone cette saison. Malgré de bien meilleures performances sur la seconde moitié d'exercice 2023/2024, le joueur français n'a pas pu empêcher l'élimination des Blaugrana en Ligue des Champions et la perte du titre en Liga. Toutefois, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux a retrouvé une belle cote sur le marché des transferts. À quelques semaines de l'ouverture du mercato estival, Jules Koundé apparaît comme un joueur irrésistible. D'après les renseignements de Mundo Deportivo, cinq grands clubs européens se penchent sur son profil. Le Paris Saint-Germain, Newcastle, l'Inter Milan, Chelsea mais aussi Manchester United.

Koundé a la cote, une aubaine pour le Barça

Le média espagnol affirme néanmoins que Jules Koundé ne compte pas quitter le Barça cet été. Mais une décision pourrait être prise sans son accord car le club catalan a besoin de trouver des fonds afin de restructurer son effectif. L'international français (26 sélections) est évalué à 50 millions d'euros, le même prix pour lequel il est arrivé en Catalogne, à l'été 2022. Les dirigeants barcelonais vont certainement essayer de faire grimper son prix s'ils estiment que vendre Koundé peut être une bonne solution pour récupérer un joli chèque. Le joueur reste sous contrat jusqu'en juin 2027 avec le Barça et va probablement recevoir plusieurs appels cet été pour tenter de le convaincre de rejoindre un autre club. Chelsea et Manchester United ont terriblement besoin d'un renfort défensif, tandis que l'Inter Milan peut être une destination intéressante où Koundé retrouvera un poste de défenseur central.