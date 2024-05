Arabie Saoudite ‍: Kevin De Bruyne va faire une Messi ‍!

Dans : Mercato.

Depuis quelques années maintenant, Kevin De Bruyne fait le bonheur de Manchester City. Mais le Belge pourrait aller voir ailleurs l'été prochain lors du marché des transferts.

Manchester City avait flairé le bon coup en recrutant Kevin De Bruyne il y a quelques années. Le milieu de terrain faisait partie du projet de Pep Guardiola. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Belge a rendu toute la confiance qu'on lui a donnée par des prestations de haute volée. En fin de contrat en juin 2025, De Bruyne va néanmoins devoir faire un choix fort concernant son avenir l'été prochain. L'ancien de Chelsea est encore motivé à l'idée de jouer à Manchester City même s'il ne dirait pas non à une destination hors-Europe...

Oui aux Etats-Unis, non à l'Arabie saoudite

A 32 ans, De Bruyne en a encore sous le pied. La direction de Manchester City compte sur lui et va prochainement démarrer des négociations pour le prolonger. C'est ce qu'annonce en tout cas Football Plazza, qui précise que le Belge n'est pas fermé à cette option. Cependant, si les discussions échouaient, le natif de Tronchiennes aura d'autres options sous le coude, que ce soit en Europe, en MLS ou en Arabie saoudite. Mais le média est formel : la Saudi Pro League ne l'intéresse pas du tout ! De Bruyne n'est pas attiré par le football saoudien et ne s'imagine pas y jouer. Tout le contraire de la MLS, qui lui plait dans un futur plus ou moins proche. Une attitude à la Lionel Messi, capable de refuser un pont d'or pour rejoindre un mode de vie qui lui convient mieux. Il se dit même que le milieu de terrain pourrait prolonger à City avec une option lui permettant ensuite de rallier les Etats-Unis. Reste à savoir si l'Arabie saoudite baissera les bras ou fera une énorme tentative pour le convaincre de revoir son jugement. En tout cas, le dossier De Bruyne n'est qu'à son commencement. S'il veut garder son joueur, City va devoir accélérer le mouvement.