PSG : Alaba à Paris, Tuchel met Leonardo sous pression !

Dans : PSG.

Avec les départs cumulés de Tanguy Kouassi et de Thiago Silva, le recrutement d’un défenseur central est désormais urgent au Paris Saint-Germain.

Presnel Kimpembe et Marquinhos affichent assurément un niveau leur permettant d’être titulaires au PSG. Mais un club d’une telle dimension doit impérativement compter un troisième joueur de très haut niveau dans ce secteur de jeu. C’est la raison pour laquelle Leonardo et Thomas Tuchel s’activent afin de dénicher un défenseur central de calibre international à moindre coût. Il y a quelques semaines, le nom de David Alaba avait brièvement été soufflé, sans que cette piste n’ait été creusée en profondeur par le Paris Saint-Germain.

Mais ce mercredi, Sport Bild apporte de nouveaux éléments sur le dossier de l’international autrichien. A en croire la publication allemande, Thomas Tuchel a fait savoir à Leonardo que sa priorité absolue pour renforcer le poste de défenseur central était précisément David Alaba. Ancien latéral gauche reconverti avec grande réussite dans l’axe, le taulier du Bayern Munich n’a plus qu’un an de contrat en Bavière, ce qui rend un départ estival totalement possible. Pour l’heure, l’Autrichien de 28 ans n’a pas encore accepté de prolonger son contrat. Une aubaine pour le Paris SG, qui rêve d’en profiter et de rafler la mise, ce qui permettrait au passage de se venger du Bayern Munich après la signature d’un certain Tanguy Kouassi chez le champion d’Allemagne en titre. Par ailleurs, le média affirme que si le transfert ne pouvait pas voir le jour cet été, alors le PSG envisagerait de recruter David Alaba pour zéro euro en 2021. Ce scénario serait évidemment très appréciable pour Paris, qui se renforcerait gratuitement avec un énorme joueur. Mais il ne réglerait pas le problème suivant : Leonardo doit impérativement trouver un renfort défensif dès cet été afin de combler les départs de Thiago Silva et de Kouassi…