Van Dijk au Real Madrid, c’est réglé en un coup de fil

Par Guillaume Conte

Tic-Tac. Virgil Van Dijk, capitaine emblématique de Liverpool, voit le temps passer et a besoin d'être dans un club qui gagner des trophées. Ce pourrait être le Real Madrid.

Il y va avoir du changement de taille à Liverpool cet été puisque Jurgen Klopp a annoncé avec plusieurs mois d’avance qu’il allait quitter ses fonctions de manager pour prendre une année sabbatique et souffler un bon coup. La saison se termine et ce départ va forcément provoquer une refonte de l’effectif des Reds au mercato. Mais attention à ne pas subir de pertes trop lourdes, sachant que Mohamed Salah est annoncé avec insistance du côté de l’Arabie Saoudite. En plus de l’Egyptien, Liverpool pourrait perdre un cadre défensif en la personne de Virgil Van Dijk, qui aurait beaucoup moins envie de rester sur les bords de la Mersey alors que tout va changer. L’expérimenté défenseur central des Pays-Bas pourrait se laisser tenter par un autre défi, surtout si le Real Madrid venait à décrocher son téléphone. C’est ce qu’a révélé le consultant et ancien joueur de Liverpool Graeme Souness, persuadé que Van Dijk pourrait être au coeur d’un très gros transfert cet été.

Des trophées et vite pour Van Dijk

« Le fait que la fin du contrat de Van Dijk approche m’inquiète beaucoup. Il aura 33 ans en juillet, et je pense que si son agent appelle le Real Madrid, ils accepteront rapidement de le faire venir. Je pense qu’il est malheureux actuellement à Liverpool. Il va forcément poser des questions au sujet du futur entraineur et cela fait partie des joueurs que Arne Slot va devoir convaincre, va devoir convaincre d’être avec lui. C’est le capitaine, mais Van Dijk ne va peut-être pas l’entendre ainsi. Il sait que l’horloge tourne pour lui, et il pourrait décider d’aller dans un club où il gagnera rapidement des titres. Il a déjà gagné deux gros titres, mais il n’a pas totalement rempli son armoire », a livré celui qui a gagné trois Ligues des Champions avec Liverpool en 1978, 1981 et 1984, et qui voit visiblement le capitaine des Reds se mettre de côté s’il sent que sa formation ne sera pas d’attaque pour lutter pour les titres dès la saison prochaine.