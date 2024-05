La priorité de Xavi, faire pleurer le PSG

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Entraineur démissionnaire puis maintenu au FC Barcelone, Xavi a fait de l'arrivée de Xavi Simons sa grande priorité pour cet été. Quitte à tout faire pour avoir gain de cause face au PSG.

Bien parti pour continuer avec le FC Barcelone après avoir annoncé son départ en fin de saison, Xavi ne fait pourtant pas l’unanimité en Catalogne. Mais ses dirigeants en sont satisfaits, et le fait de ne pas avoir à rechercher un nouvel entraineur, avec les dépenses qui vont avec, les arrange aussi beaucoup. Résultat, malgré la défaite spectaculaire à Gérone (4-2) ce samedi, Xavi va très certainement rester en place cet été, en dépit du fait qu’il risque de terminer à la troisième place de la Liga, très loin du Real Madrid.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Xavi Simons (@xavisimons)

Pour changer cela la saison prochaine, Xavi sait bien que les dirigeants n’ont pas forcément les moyens financiers de leurs ambitions au mercato. Mais il y a toutefois quelques dossiers où l’ancien métronome du Barça aimerait voir son club insister pour rafler la mise. A commencer par la perspective de faire signer Xavi Simons, qui a envoyé des signaux positifs pour un retour à Barcelone selon Sport cette semaine. Et ce dimanche, le journal catalan affirme que l’entraineur des blaugranas a missionné Déco, le responsable de la section football, pour convaincre le PSG et Simons de trouver un accord.

Nasser Al-Khelaïfi n'ouvre pas la porte

La perspective s’annonce très compliquée sachant que le milieu de terrain néerlandais est toujours sous contrat avec le PSG, et qu’il est prévu qu’il revienne à Paris dans la peau d’un joueur important après ses prêts réussis au PSV Eindhoven et au RB Leipzig. Néanmoins, Sport assure que Xavi insiste énormément pour que ce deal se fasse, quitte à y mettre les moyens financiers et forcer le joueur à changer d’avis. C’est à l’heure actuelle la priorité de l’entraineur barcelonais, persuadé qu’il y a encore un moyen d’arriver à ses fins. Deco va donc entrer en contact avec les dirigeants du PSG à la fin de la saison et leur faire une offre d’un prêt avec option d’achat élevé afin d’essayer d’obtenir gain de cause. Le journal espagnol le reconnait toutefois, Nasser Al-Khelaïfi n’a aucune intention de se séparer de Simons cet été, et il a certainement encore moins envie de négocier avec le FC Barcelone et de voir ce dernier arriver à ses fins.