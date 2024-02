Le Real Madrid veut s'offrir Haaland pour un prix ridicule

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Malgré la reprise des discussions avec Kylian Mbappé en 2024, le Real Madrid reste dans le flou concernant le recrutement du Français. De quoi l'inciter à activer l'option Haaland, peut-être moins coûteuse que l'attaquant du PSG.

Et si Erling Haaland était plus à la portée du Real Madrid que Kylian Mbappé ? Contractuellement, le Français du PSG semble plus atteignable. Son contrat expire en juin prochain tandis que celui du Norvégien à Manchester City dure jusqu'en 2027. Cependant, dans les faits, Mbappé n'est vraiment pas facile à faire signer. Le Real s'est cassé les dents sur ce dossier en 2022 et pourrait connaître une nouvelle désillusion dans un futur proche. Mbappé réclame un beau salaire, une prime à la signature colossale et surtout il veut imposer sa vision sur le plan sportif. Haaland, décrit par les médias espagnols comme amoureux du Real, reste ainsi ancré dans l'esprit des décideurs madrilènes.

Haaland pour 100ME, c'est possible pour le Real

Au Real Madrid, certaines voix poussent pour privilégier le transfert d'Haaland à celui de l'attaquant parisien. Haaland serait favorable pour venir à Madrid et surtout cela ne coûterait pas aussi cher qu'attendu. En effet, le média anglais TeamTalk révèle l'existence d'une clause spéciale dans le contrat mancunien d'Haaland. S'il l'active, le Norvégien peut espérer aller au Real contre 100 millions d'euros seulement.

🔵🇳🇴 "Reports in Spain claim that Haaland isn't happy with life and climate in Manchester...".



Pep Guardiola: "We don’t have the feeling that Erling is unhappy. Maybe the media in Spain, especially Madrid, has more information than us...". pic.twitter.com/uNpHf7RgSp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2024

De quoi enthousiasmer les Espagnols et mettre une forte pression sur Manchester City. Pep Guardiola se montre agacé par ces rumeurs mais il maintient qu'Haaland est bien avec lui. « Je ne sais pas. Il faut demander aux médias madrilènes s'il n'est pas content. Peut-être qu'ils ont plus d'informations que nous. Je n'ai pas le sentiment qu'il est malheureux. C'était parce qu'il n'a pas pu jouer pendant deux mois parce qu'il était blessé. Peut-être que les médias espagnols, notamment madrilènes, ont plus d’informations que nous. […] Nous ne pouvons donc pas contrôler ce que disent les autres. L'important c'est qu'il soit heureux et quand il sera mécontent, il prendra sa décision », a t-il lâché en conférence de presse ce vendredi. Le feuilleton Haaland va t-il supplanter le feuilleton Mbappé cet été ?