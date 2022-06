Officiel : Zakaria Aboukhlal signe à Toulouse

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Le TFC commence bien le mercato estival. Les Toulousains se sont offerts le Marocain Zakaria Aboukhlal de l'AZ Alkmaar.

Habitué aux bons coups au mercato ces dernières saisons et notamment aux Pays-Bas, Toulouse récidive déjà alors qu'il s'apprête à revenir en Ligue 1. Ce vendredi soir, le TFC a officialisé la venue de l'international marocain Zakaria Aboukhlal. Le joueur de 22 ans, 11 sélections et deux buts avec les Lions de l'Atlas, évoluait avec l'AZ Alkmaar depuis trois ans. Cet ailier droit avait contribué à la troisième place du club en Eredivisie il y a deux ans ainsi que le huitième de finale de Ligue Europa conférence disputé cette saison. Le TFC débourse deux millions d'euros pour s'attacher les services d'un joueur qui avait encore un an de contrat avec l'AZ. Une première pierre dans l'édifice toulousain, une équipe qui veut vraiment s'établir en Ligue 1 à moyen terme.