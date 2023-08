Officiel ‍: Romelu Lukaku signe à la Roma

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Pressenti pour rejoindre la Juventus au début de l’été, Romelu Lukaku restera bien en Italie, mais ce sera avec l’AS Roma. La Louve a confirmé le prêt payant de l’international belge, qui ne faisait pas partie des plans de Mauricio Pochettino à Chelsea. Le club transalpin va débourser 5 ME pour s’offrir l’ancien d’Anderlecht, tout en lui gratifiant d’un salaire de 7 ME par an. Aucune option d’achat n’a été incluse, et donc sauf gros retournement de situation, Lukaku retournera encore à Chelsea en fin de saison.