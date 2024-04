Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite et McCourt s'organisent

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Des changements intervenus dans les statuts des entreprises de Frank McCourt agitent la planète OM. Au point que cela serait un premier pas vers l'officialisation de la vente de l'Olympique de Marseille.

Les moindres modifications dans la structure juridique de l'Olympique de Marseille sont étudiées à la loupe, et cela depuis des années, afin de découvrir des indices qui permettraient d'être informés d'un changement de propriétaire. Il y a moins de deux semaines, un changement a ainsi été repéré dans la structure McCourt Europe et cela a interpellé les « spécialistes » de la vente OM. Thibaud Vézirian a évidemment récupéré ces documents publics et il estime désormais avoir les preuves finales que l'annonce de la vente à l'Arabie Saoudite est engagée et sera rapidement confirmé via une officialisation dans les prochains mois, même s'il se garde de donner le timing de la fin de l'histoire. Sur sa chaîne, le journaliste d'Entrevue explique pourquoi ces changements intervenus début avril sont le signal d'une accélération du processus de cession de l'OM par Frank McCourt.

Des documents officiels annoncent la vente de l'OM ?

Vente OM : Frank McCourt lâche l'affaire https://t.co/OZD6tHLtOl — Foot01.com (@Foot01_com) April 19, 2024

Dans son talk-show sur sa chaîne Twitch, Thibaud Vézirian a précisé ce qu'il a repéré dans ces documents. « J’ai eu le temps de contacter des gens de La Défense (Ndlr, quartier des affaires à Paris) pour étudier les documents sur l’OM qui sont publics. Certains ne jurent que par cela, alors voilà, cette fois, il y a des documents. Franchement, je ne me doutais pas que des documents aussi éloquents soient publics avant une officialisation (…) En France, pour officialiser le deal qui est déjà acté et conclu via le Delaware, considéré comme un paradis fiscal où on peut tout faire de façon anonyme, il faut que les choses changent sur le plan juridique. Je pensais qu’ils le feraient au dernier moment pour amener à l’officialisation. J’en ai parlé à de vrais experts, ils ont étudié les documents. On est passé d'un associé unique, Frank McCourt, à un pacte d’associés et ces associés ont le pouvoir de révoquer Frank McCourt (…) Là, publiquement et concrètement via des actes du 18 avril, vous avez ce qui annonce l’arrivée de nouveaux actionnaires (…) Qui sont les nouveaux actionnaires ? On verra ce qui a été mis en place dans le Delaware pour ensuite redescendre sur l’Olympique de Marseille, mais ce sera normalement le consortium annoncé avec à sa tête l’Arabie Saoudite. Il y a peu de doutes là-dessus (…) Normalement, c'est pour cet été, et d’ailleurs, il y a beaucoup de tranquillité chez certains de groupes de supporters », a longuement expliqué le journaliste qui dit et répète depuis trois ans et demi que tout est déjà fait entre les Saoudiens et Frank McCourt.