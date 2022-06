Officiel : Nkunku prolonge jusqu'en 2026 à Leipzig !

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Annoncé dans les plus grands clubs européens cet été, Christopher Nkunku fait le choix de la stabilité et prolonge jusqu’en 2026 au RB Leipzig.

Le choix de la raison et de la stabilité pour Christopher Nkunku à six mois de la Coupe du monde. Courtisé par Barcelone, Manchester United ou encore le Bayern Munich et le PSG, l’international français a prolongé son contrat au RB Leipzig jusqu’en juin 2026. Dans un communiqué officiel, le club allemand a annoncé la nouvelle qui a bien évidemment réjoui les supporters, Christopher Nkunku ayant été élu meilleur joueur de la saison de Bundesliga il y a quelques semaines. Estimé à plus de 100 millions d’euros sur le marché des transferts, Christopher Nkunku, 35 buts et 19 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues, va donc continuer à faire le bonheur du RB Leipzig au moins une saison de plus.