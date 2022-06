Adidas pousse Nkunku vers le Real Madrid !

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Après l'échec du dossier Kylian Mbappé, le Real Madrid doit trouver un nouvel élément offensif au mercato. Meilleur joueur de Bundesliga, Christopher Nkunku serait une très belle option de remplacement, faisant aussi le bonheur d'Adidas.

Kylian Mbappé a véritablement traumatisé l'Espagne du football et son plus célèbre représentant, le Real Madrid. Alors que la venue du joueur du PSG semblait acquise, le dossier s'est conclu par une prolongation de contrat de trois ans du prodige avec le club parisien. Un camouflet pour la Maison Blanche mais surtout une belle opportunité ratée. Sportivement, Mbappé incarne le présent et le futur du football. C'est un ballon d'or en puissance sans aucun doute. Mais, le gamin de Bondy est plus qu'un footballeur. C'est un modèle pour les jeunes footballeurs et une star charismatique avec un certain potentiel marketing qui fait saliver de nombreuses marques.

Pas de maillots Mbappé, Adidas veut des maillots Nkunku

Voir arriver Kylian Mbappé au Real Madrid, c'est l'assurance d'une augmentation des buts marqués à Bernabeu mais aussi des dollars brassés par tout un écosystème. Ainsi, Adidas grince des dents depuis l'échec du transfert. Equipementier du club depuis 1998, la marque allemande a loupé la possibilité de millions de ventes de maillot Real Madrid floqués Mbappé. Il faut donc trouver un remplaçant capable d'incarner le futur de l'attaque madrilène sportivement et financièrement.

On veut Benzema-Nkunku-Mbappe à la Coupe du Monde Didier Deschamps. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) June 10, 2022

En dehors de Haaland et Mbappé désormais hors d'atteinte à Madrid, l'autre jeune joueur en vogue est Christopher Nkunku. Le Français a ébloui l'Europe au RB Leipzig. Il a été élu meilleur joueur de la saison en Bundesliga, inscrivant au passage 35 buts toutes compétitions confondues. Son profil, similaire à celui de Mbappé, plaît au Real Madrid tout comme à Adidas. L'équipementier allemand presse ainsi le Real de signer l'international français. Prometteur, Nkunku fait autant rêver pour son talent que pour sa capacité à vendre des maillots, beaucoup de maillots même dans le futur. L'opération est estimée à 100 millions d'euros, une goutte d'eau à en croire Adidas et le Real Madrid bien décidés à rentabiliser rapidement cet investissement.