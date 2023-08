Officiel ‍: Kepa prêté par Chelsea au Real Madrid

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Une semaine après la blessure de Thibaut Courtois, victime d’une rupture des ligaments croisés, le Real Madrid recrute Kepa Arrizabalaga en urgence.

Dans un communiqué officiel publié ce lundi, le Real Madrid officialise la venue de Kepa Arrizabalaga afin de compenser la grave blessure de Thibaut Courtois, out entre 7 et 9 mois après une rupture des ligaments croisés. Le gardien de Chelsea est prêté une saison sans option d’achat dans la capitale espagnole. « Le Real et Chelsea ont convenu du prêt du joueur Kepa Arrizabalaga, désormais lié au Real Madrid jusqu’au 30 juin 2024 » a indiqué le club merengue dans un communiqué. Le nouveau gardien madrilène sera présenté à la presse mardi à 13h30 au centre d’entraînement du Real Madrid.