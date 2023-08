Real Madrid ‍: Terrible nouvelle, Courtois se fait les croisés

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid a publié un communiqué médical qui va faire froid dans le dos de tous les socios. Dernier rempart infranchissable de la Maison Blanche, le Belge s’est blessé au genou à l'entrainement, quittant ses partenaires sur civière et en pleurs. Et les examens ont confirmé que le ligament croisé antérieur du genou gauche était rompu, ce qui va déboucher sur une opération et une absence de plusieurs mois, six au minimum pour ce genre de blessure.