André Ayew heureux d'avoir fait rager le PSG

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Désormais au Havre, André Ayew a marqué l'un des trois buts du Havre samedi soir au Parc des Princes. L'ancien joueur de l'OM s'est amusé de ses retrouvailles avec les supporters parisiens.

Même s'il aurait préféré que le HAC reparte avec les trois points d'une victoire qui aurait probablement été décisive dans la course au maintien en Ligue 1, André Ayew avait tout de même le sourire. Alors que le club haut-normand était en panne offensive depuis plusieurs matchs, il a marqué l'un des trois buts havrais face au Paris Saint-Germain. De quoi faire rager les supporters du PSG, lesquels l'ont conspué au moment où il a été remplacé par Yassine Kechta à la 71e. Loin d'être perturbé par cela, l'attaquant de 34 ans a reconnu avec malice que cela était presque normal pour lui, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille ce que les fans parisiens n'ont évidemment pas oublié. Après un long passage en Premier League, en Turquie et au Qatar, André Ayew a retrouvé ses meilleurs ennemis.

André Ayew c'est l'OM aux yeux des supporters du PSG

Interrogés sur tout cela, le fils d'Abedi Pelé, qui n'avait plus joué contre le PSG au Parc des Princes depuis neuf ans, il était alors à l'OM, s'en amuse presque. « Pour les quolibets à ma sortie, rien de spécial, moi depuis que je suis à l’OM, cette partie du stade.. comment elle s’appelle déjà ? Le virage Auteuil. Voilà, le virage Auteuil, ils ont toujours été sur mes côtes, ce n’est pas nouveau (rires). Alors ce n’était rien de spécial, mais ça fait toujours plaisir, un grand, grand plaisir de marquer contre le PSG quand on est Marseillais », a reconnu le buteur havrais après ce nul spectaculaire (3-3) entre le leader incontesté de la Ligue 1 et le club doyen. Et André Ayew de confier quand même qu'il avait été impressionné par ce PSG qui jouera la semaine prochaine en demi-finale de la Ligue des champions et qu'il espère surtout que ses coéquipiers havrais ne prendront pas « la grosse tête » suite à ce point pris à Paris.