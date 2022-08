Officiel : Kalimuendo quitte le PSG pour Rennes

Dans : Mercato.

Dans les petits papiers depuis plusieurs heures maintenant, le transfert d’Arnaud Kalimuendo est désormais officiel.

En effet, ce jeudi soir, le Stade Rennais a annoncé l’arrivée de l’attaquant de 20 ans, qui a signé un contrat de cinq ans dans le club breton. Suite à deux belles saisons en prêt du côté de Lens, l’attaquant quitte donc définitivement le PSG en l’échange d’un chèque de 25 millions d’euros.



L’attaquant français @a_kalimuendo s’est engagé avec le @staderennais dans le cadre d’un transfert définitif.



Le Paris Saint-Germain souhaite beaucoup de réussite à Arnaud sous le maillot du Stade Rennais. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 11, 2022

Un deal qui convient forcément à toutes les parties, et notamment à Florian Maurice. « Il a choisi le Stade Rennais F.C. et il a montré beaucoup de détermination pour ça. De notre côté, on avait envie de renforcer notre attaque même si elle a montré énormément de belles choses la saison passée. Il était important de faire venir un joueur supplémentaire pour parer à toutes les éventualités qui peuvent se produire jusqu’à la fin du mercato. C’est un joueur qui, dans le jeu, correspond à nos caractéristiques. Il y a eu une opportunité et nous sommes contents qu’il soit là. Nous avons envie d’être performants sur tous les tableaux mais nous avons envie aussi de garder un équilibre dans l’effectif malgré tout. Il y aura évidemment de la concurrence mais elle est importante pour continuer de grandir. Avec plus de vingt buts en deux saisons de Ligue 1, il a prouvé qu’il savait être décisif. Il sera important pour lui de se fondre dans le collectif mais je n’ai pas d’inquiétude là-dessus. Il correspond totalement à ce que l’on recherche en termes de football. C’est une bonne recrue pour le Stade Rennais », a lancé le directeur technique de Rennes, qui pense avoir fait un joli coup sur le marché des transferts.