Adrien Rabiot reçoit une offre de la Juventus, c'est ridicule

En fin de contrat le 30 juin avec la Juventus de Turin, Adrien Rabiot n'a toujours pas pris de décision concernant son avenir. Le Français a reçu une offre de prolongation ridicule de la part du club italien.

Considéré comme indésirable au début de la saison, Adrien Rabiot a finalement été l'un des joueurs les plus précieux de la Juventus de Turin puisqu'il a inscrit 12 buts cette saison dont 9 en championnat. Sa saison la plus prolifique, surtout si on ajoute ses 4 passes décisives. Également très bon avec l'équipe de France pendant la Coupe du monde, le milieu de terrain est désormais très courtisé sur le mercato. La Juventus qui va disputer l'Europa Conference League l'année prochaine à cause du retrait de 10 points en Serie A, tente de conserver ses meilleurs éléments, dont Adrien Rabiot qui n'a toujours pas prolongé son contrat. Selon les informations de Sky Sport Italie, la Vieille Dame souhaite proposer une nouvelle offre de contrat au Français.

L'offre dérisoire de la Juve à Adrien Rabiot

Une année de contrat supplémentaire, avec le même salaire et les mêmes conditions. Voici ce que propose la Juventus de Turin à Adrien Rabiot pour essayer de le convaincre de ne pas quitter le club le 30 juin prochain. Une offre dérisoire pour le joueur de 28 ans qui a plusieurs prétendants qui lui font les yeux doux, comme des clubs de Premier League qui sont capables de lui donner un bien meilleur salaire. Et surtout autre chose qu'un contrat d'une seule année. Après 4 saisons passées à la Juventus, il y a de fortes chances que Rabiot quitte cet été, les Bianconeri qui traversent une réelle crise, aussi bien sportive qu'administrative. D'autres joueurs comme Alex Sandro, Juan Cuadrado ou Arkadiusz Milik sont également des dossiers que la Juventus espère régler rapidement. Le marché des transferts risque d'être animé à Turin cet été.