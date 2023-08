Officiel ‍: Harry Kane s'engage au Bayern Munich

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

C'est officiel ! Harry Kane quitte Tottenham et s'engage avec le Bayern Munich jusqu'en juin 2027. Pour s'attacher les services de l'international anglais, les Bavarois ont dépensé plus de 116 millions d'euros bonus compris et auront passé des semaines à convaincre les Spurs.

Emu et heureux d'arriver au Bayern Munich après des années de bons et loyaux services à Tottenham, Harry Kane a déclaré pour le site officiel des Bavarois :

« Je suis très heureux de faire partie du FC Bayern maintenant. Le FC Bayern est l'un des plus grands clubs du monde et j'ai toujours dit que je voulais bouger et faire mes preuves au plus haut niveau de ma carrière. Le FC Bayern se caractérise par sa culture de la victoire - c'est très agréable d'être ici ».