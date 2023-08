Kane au Bayern, Tottenham va finir par céder ‍!

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

A quelques jours du début de la Premier League, le futur d'Harry Kane fait toujours autant parler en Angleterre. Le Bayern Munich et le PSG sont intéressés par le Britannique.

Harry Kane ne sait toujours pas s'il évoluera ou non à Tottenham la saison prochaine. L'international anglais ne dirait pas non à une nouvelle aventure mais veut le projet parfait pour enfin franchir un cap. Kane ne manque pas de prétendants et deux équipes sont très chaudes à l'idée de le récupérer : le PSG mais surtout le Bayern Munich. Les Bavarois ont la préférence du joueur anglais et le club allemand semble plus déterminé que jamais à le sortir de Tottenham. Et après deux offres refusées par les Spurs de 85 millions et de 100 millions, le Bayern Munich va revenir à la charge avec une nouvelle offre qui pourrait faire mouche.

Kane, enfin le bout du tunnel ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Harry Kane (@harrykane)

The Times indique en effet ces dernières heures que les champions d'Allemagne vont dégainer une offre de 110 millions d'euros pour recruter Harry Kane. Et le média anglais informe que Tottenham semble de plus en plus pessimiste à l'idée de garder le prodige anglais. L'idée est de faire de Richarlison le nouvel homme fort en attaque pour le club londonien. Un club londonien qui veut aussi recruter Gift Orban, crack de La Gantoise. A noter que le futur d'Harry Kane devra être scellé avant le week-end prochain et la rencontre de Tottenham contre Brentford. Le temps presse donc pour le Bayern Munich, même si l'arrivée de l'Anglais de 30 ans n'a jamais été aussi proche de la Bundesliga. Le PSG, lui, semble avoir compris que Kane n'était qu'un mirage. Après Gonçalo Ramos, les champions de France veulent boucler les venues de Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. D'autres renforts ne sont pas à écarter, surtout en cas de départ de joueurs comme Kylian Mbappé, Marco Verratti ou encore Neymar Jr.