Officiel : Anthony Racioppi quitte l’OL pour Dijon

Dans : Mercato.

À la recherche d’un nouveau gardien, pour compenser le départ d’Alex Runarsson à Arsenal, Dijon a déjà trouvé son bonheur. En effet, ce vendredi soir, le DFCO a officialisé l’arrivée d’Anthony Racioppi dans le cadre d’un transfert sans indemnité pour l'Olympique Lyonnais. À 21 ans, l’international espoirs suisse a paraphé un contrat jusqu’en 2024 à Dijon, où il va retrouver un certain Grégory Coupet.

« Je suis heureux d’avoir signé au DFCO. J’ai eu pas mal de propositions, mais le fait que Grégory Coupet soit au DFCO a fait pencher la balance. Je sais qu’il va pouvoir m’aider à progresser et à aller le plus loin possible. Je devais franchir un cap, c’est chose faite. Mon ambition est de m’imposer à Dijon, de faire une très belle saison avec mes coéquipiers et de me qualifier pour l’Euro avec ma sélection », a lancé Racioppi, qui pourrait bien récupérer une place de titulaire au DFCO, si jamais Alfred Gomis venait à partir en direction de Rennes, comme cela est évoqué depuis le transfert d’Édouard Mendy à Chelsea.

🚨 MERCATO / OFFICIEL



Le @DFCO_Officiel et l'@OL ont trouvé un accord pour le transfert du gardien de but Anthony #Racioppi !



L'international Espoirs suisse a signé un contrat de 4 ans !



Communiqué #DFCO ➡️ https://t.co/FpWvXePthK#BienvenueAnthony 🔴⚫️ pic.twitter.com/MaTbLDkOb5 — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) September 25, 2020