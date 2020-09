Mercato : 25ME pour Edouard Mendy, Rennes bat un record !

Dans : Rennes.

Sauf énorme retournement de situation, Edouard Mendy va quitter le Stade Rennais pour rejoindre Chelsea moyennant un transfert record pour un gardien de but.

Julien Stéphan l’a reconnu cette semaine, l’avenir d’Edouard Mendy à Rennes était incertain, l’entraîneur du club breton avouant que l’attitude du gardien de but de 28 ans était exemplaire au moment même où sa carrière pouvait basculer dans une nouvelle dimension. Mais cette fois, le transfert semble être dans les tuyaux et le portier arrivé au Roazhon Park lors du mercato 2019 en provenance de Reims pour 5ME va rapidement prendre la route de Chelsea pour un prix qui a évidemment fait craquer le Stade Rennais. En effet, les médias anglais et français annoncent que le club londonien va débourser 25ME pour recruter Edouard Mendy, soit près du double du prix payé par le PSG pour faire venir Keylor Navas en 2019 ou de celui déboursé par l’AS Monaco pour recruter Benjamin Lecomte comme le rappelle L’Equipe. Si dans un premier temps Chelsea a proposé un accord incluant éventuellement d’autres joueurs, le nom d’Olivier Giroud ayant été cité, les deux clubs ont finalement décidé de partir sur un transfert pur et dur.

Reste qu'avec ces 25ME, dont le club breton devra reverser une partie au Stade de Reims qui avait inclus une clause dans ce sens, Rennes va forcément recruter un nouveau gardien de but. Et selon le quotidien sportif, plusieurs pistes sont à l'étude, dont une qui mène à Alfred Gomis, le portier de Dijon. Seul problème, le DFCO est déjà dans le dur en Ligue 1 et le départ de Gomis pourrait être un mauvais signal envoyé par les dirigeants dijonnais aux supporters. Parmi les autres noms cités, on a notamment Rui Silva (Grenade), Ondrej Kolar (Slavia Prague) ou encore Ugurcan Cakir (Trabzonspor). Le Stade Rennais va désormais devoir trancher, et rapidement en plus.