Officiel ‍: Neymar et Al-Hilal, c’est fini ‍!

Dans : Arabie Saoudite.

Par Guillaume Conte

Recruté à l’été 2023 en provenance du PSG, Neymar n’aura joué qu’une poignée de matchs en un an et demi. Le Brésilien, gravement blessé avec sa sélection en octobre 2023, n’a jamais réussi à reprendre le chemin des terrains, et a été très peu présent en Arabie saoudite, qui le payait pourtant royalement à hauteur de 100 millions d’euros par an. Le club d’Al-Hilal a annoncé avoir résilié d’un commun accord son contrat avec l’ancien joueur du FC Barcelone et du PSG, qui se dirige vers une arrivée comme joueur libre à Santos, le club de ses débuts qui vient de remonter en D1 brésilienne.